ROMA (ITALPRESS) – La prossima sessione plenaria del Parlamento Europeo si terra’ a Bruxelles e non a Strasburgo.

“Ho ricevuto alle 18:00 di oggi un accurato rapporto da parte del Servizio Medico del Parlamento sulla evoluzione del COVID-19 che ci informa ‘che i rischi di salute sono considerati significativamente piu’ alti nel caso in cui la sessione plenaria del Parlamento si svolga a Strasburgo’. Sulla base di questo rapporto, per causa di forza maggiore, ho deciso che non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie per il consueto trasferimento del Parlamento europeo a Strasburgo per la sessione plenaria”, spiega il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

“Ho informato le autorita’ francesi, ringraziandole per la collaborazione intercorsa tra noi in questi giorni – prosegue -.

La sessione plenaria si terra’ eccezionalmente a Bruxelles. Il Parlamento si impegna a riprogrammare una sessione plenaria a Strasburgo in conformita’ ai Trattati”.

(ITALPRESS).