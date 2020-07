POTENZA (ITALPRESS) – Restano 3 in Basilicata i casi di contagio al Coronavirus. La task force regionale fa sapere che sono risultati tutti negativi gli ultimi 426 test per l’infezione da Covid-19 effettuati. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza sono ricoverate 2 persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale dei lucani attualmente attivi, l’altra di nazionalità estera e proveniente da Stato estero. I lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 371 guariti; 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata di cui una ricoverata all’Ospedale San Carlo di Potenza.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 41.756 tamponi, di cui 41.333 risultati negativi.

(ITALPRESS).