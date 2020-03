ROMA (ITALPRESS) – Un detenuto del carcere di Voghera (Pavia) e’ positivo al Covid-19. Lo conferma il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), spiegando che l’uomo e’ ora ricoverato presso l’ospedale civile cittadino.

Dal momento dell’esito del tampone effettuato sull’uomo, i suoi compagni di cella sono stati posti in quarantena precauzionale per 14 giorni, come impongono le disposizioni sanitarie vigenti, e l’intera sezione e’ stata isolata, spiega il Dap in una nota, che sottolinea: “Ai detenuti e’ stata spiegata la situazione, che e’ stata compresa e accettata, considerata la situazione di emergenza dovuta al rischio di contagi”.

“Si tratta di uno dei rari casi, dieci fin qui, di positivita’ che sono stati riscontrati fra i detenuti sull’intero territorio nazionale in oltre venti giorni, ovvero dal 22 febbraio scorso, quando il DAP ha varato i primi provvedimenti per fronteggiare il rischio contagio da coronavirus, fra cui l’istituzione dell’unita’ di crisi per il monitoraggio del fenomeno”, prosegue il Dipartimento.

Due di questi detenuti si trovano in isolamento all’interno di apposite camere di pernottamento, singole e dotate di bagno autonomo, poste in sezioni isolate dal resto della popolazione detenuta. Per ognuno di questi e’ stato attivato il protocollo sanitario previsto dalle circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Sanita’. Gli altri sono ricoverati presso strutture ospedaliere delle citta’.

In qualche caso si tratta di detenuti che hanno contratto il virus all’esterno degli istituti penitenziari, mentre si trovavano ricoverati, per altri motivi, presso strutture sanitarie.

“Al momento si tratta di episodi isolati e non risultano contagi provocati da queste positivita’”, conclude il Dap.

