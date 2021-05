ROMA (ITALPRESS) – Diminuiscono leggermente i contagi in Sicilia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi scendono a 734 dai 772 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 14.474, determinando un indice di positività del 5,07%. 20 decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore, 17 in più rispetto a ieri. I guariti oggi sono 540. Crescono gli attualmente positivi, 174 persone in più, determinando un numero complessivo di 24.955. I ricoveri nei reparti ordinari sono 1.178, è di 160 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 23.617 persone.

