PALERMO (ITALPRESS) – Calo dei casi di Coronavirus in Sicilia. I dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute riportano che i nuovi positivi sono 782, in discesa rispetto ai 902 di ieri però con 27.072 tamponi processati che finisce per fare crescere lievemente il tasso di positività al 2,88%. I decessi aumentano di 4 unità, sono 24, mentre i guariti oggi sono 1.052. Calano gli attualmente positivi di 294 unità, con un dato complessivo che si attesta a 24.529. Lieve calo dei ricoveri nei reparti ordinari (-31) con 1.121 degenti, calo a 152 (-8) il numero di ricoveri in terapia intensiva, ma con 7 nuovi ingressi (ieri erano stati 8). In isolamento domiciliare ci sono 23.256 persone.

(ITALPRESS).