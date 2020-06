BARI (ITALPRESS) – In Puglia sono stati registrati 1.046 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus ed è risultato positivo un caso nella provincia di Foggia. Tre invece le vittime: 2 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Bari. A renderlo noto il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 122.546 test, 2.952 i pazienti guariti. 1.036 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.499 così divisi: 1.487 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 650 nella Provincia di Brindisi; 1.157 nella Provincia di Foggia; 515 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

