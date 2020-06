MILANO (ITALPRESS) – Rispetto a ieri il numero delle persone risultate positive al coronavirus cala in Lombardia, dove i casi oggi sono 143 su 7.044 tamponi effettuati. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui epidemiologici. Ieri i casi erano stati 259. Oggi i guariti sono 877 (totale 60.361) mentre i morti sono 9 (totale 16.466). Continua il calo di coloro che sono ricoverati in terapia intensiva – 25 (totale 69) e quelli in altri reparti, oggi -116 (totale 1.902). Le persone attualmente positive in regione sono in totale 15.233, con un decremento, nelle ultime 24 ore, di 743 casi.

“E’ importante sottolineare che dei 143 positivi segnalati oggi un numero rilevante si riferisce a infezioni di vecchia data – commenta l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera -. Nello specifico 54 sono da attribuire allo screening sierologico regionale (di cui 18 risultati ‘debolmente positivì). Allo stesso modo, altri 24 casi sono stati riscontrati ‘debolmente positivì su test effettuati dietro segnalazioni di medici di famiglia, Ats e ospedali, a cittadini e ospiti di Rsa, segno di un finale di coda dell’infezione. Molto significativo, inoltre, il dato dei ricoverati in terapia intensiva che diminuisce di ben 25 pazienti”.

(ITALPRESS).