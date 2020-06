ROMA (ITALPRESS) – Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, come annunciato ieri a Codogno, ha voluto insignire dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica un primo gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza del coronavirus. Tra di loro ci anche anche due siciliani: Ettore Cannabona, comandante della Stazione dei Carabinieri di Altavilla Milicia, nel palermitano, che ha devoluto in beneficenza l’intero stipendio mensile; e Daniela Lo Verde, preside dell’istituto “Giovanni Falcone” del quartiere Zen di Palermo, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi per regalare la spesa alimentare ad alcune famiglie in difficoltà. Suo l’appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza.

“I riconoscimenti attribuiti ai singoli – si legge in una nota del Quirinale – vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali”.

(ITALPRESS).