ROMA (ITALPRESS) – “La Conferenza delle Regioni ha aggiornato le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Abbiamo aggiunto un altro piccolo, ma significativo, tassello – ha spiegato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni – nel percorso verso un progressivo ritorno alla normalità, sia pure nel rispetto delle condizioni di prevenzione e sicurezza. I nostri tecnici – ha aggiunto Toti che oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni – hanno infatti preso in considerazione e previsto nella versione aggiornata delle linee guida la possibilità, dopo l’igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiali informativi nei ristoranti, nelle strutture ricettive, da barbieri e acconciatori, negli uffici aperti al pubblico, nelle terme e nei centri benessere nonchè nelle discoteche e nei circoli ricreativi. In questi ultimi, ovvero nelle discoteche nei centri ricreativi sarà consentito anche giocare a carte purchè si indossi la mascherina, si igienizzino frequentemente le mani e le superfici di gioco e si rispetti la distanza di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Ed è consigliata infine la frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi”, ha concluso Toti.

(ITALPRESS).