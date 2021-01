TORINO (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il ministro Speranza: il Piemonte da lunedì 11 gennaio continuerà ad essere in zona gialla, almeno fino a sabato 16”. Così in una nota, il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio in merito alle limitazioni legate alla pandemia. “Lo confermano i dati dell’ultimo Report validato nel pomeriggio dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità. Pur avendo un Rt sotto l’1 che ci permette di restare in zona gialla è, però, fondamentale per tutti noi non abbassare il livello di attenzione, perchè i dati confermano una circolazione del virus alta in Italia, con valori che in tutte le regioni vanno verso l’arancione. Se oggi il Piemonte ha una situazione epidemiologica migliore di altre regioni è perchè raccogliamo i frutti dei sacrifici fatti finora, che è fondamentale non vanificare” aggiunge.

(ITALPRESS).