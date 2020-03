ROMA (ITALPRESS) – Un finanziamento a procedura semplificata e con concessione in 24 ore, in caso di chiusura obbligata e temporanea dell’attivita’. Per venire incontro ai bisogni dei titolari di farmacia, in prima linea nella lotta al Coronavirus, Credifarma, realta’ specializzata nel credito alle farmacie controllata da Banca IFIS e Federfarma, e’ pronta a intervenire con una nuova forma di sostegno finanziario dedicato e sostenibile.

In caso di sospensione obbligata ma temporanea dell’esercizio per motivi sanitari, il finanziamento sara’ pari ai giorni di chiusura della farmacia, fino a un massimo di 30 giorni, e sara’ calcolato sulla media dei fatturati dei tre mesi precedenti. Il fido potra’ essere rimborsato fino a 18 mesi.

«Riconosciamo nella farmacia italiana un volano di solidarieta’ e assistenza scientifica alle persone, specialmente nei centri di minori dimensioni – afferma Marco Alessandrini, amministratore delegato di Credifarma – e l’esposizione dei farmacisti nei confronti dei cittadini, li pone quotidianamente di fronte a rischi molto elevati. La preoccupazione non deriva solo dalla possibilita’ di contrarre il virus ma anche dalle conseguenze che deriverebbero da eventuale chiusura della farmacia stessa».

«Con questa iniziativa Credifarma offre al titolare della farmacia un supporto concreto, un sostegno finanziario specializzato, che lo metta nella condizione di fronteggiare con maggiore serenita’ l’operativita’ quotidiana», aggiunge.

La farmacia, con i medici di base, costituisce la prima fondamentale infrastruttura sanitaria di riferimento sul territorio ed e’ ogni giorno in prima linea nella gestione dell’emergenza, fornendo alle persone la necessaria assistenza per gestire anche emotivamente l’impatto del Coronavirus.

(ITALPRESS).