Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie ha reso noto l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19.

Questa la situazione ad oggi: 21 casi positivi, di cui 15 ricoverati all’Ospedale di San Marino (3 in Rianimazione con sintomatologia severa – 2 femmine e 1 maschio -, 12 nella degenza predisposta nell’ala al secondo piano con sintomi moderati – 9 maschi e 3 femmine -) e 6 presso il proprio domicilio – 4 femmine e 2 maschi – con sintomi lievi; 1 decesso; 46 tamponi totali effettuati, di cui 24 risultati negativi, 22 positivi e 0 in attesa di esito; 116 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario; 15 quarantene terminate.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ricorda che “in caso di febbre, accompagnata da disturbi respiratori importanti, è necessario contattare telefonicamente il proprio medico curante oppure la Guardia Medica e va assolutamente evitato di recarsi al Pronto Soccorso o ai Centri Salute. Per informazioni contattare il numero 0549 994001 oppure la Centrale Operativa Interforze allo 0549 888888 per eventuali segnalazioni”.

(ITALPRESS).