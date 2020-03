Sono stabili i positivi in Valle d’Aosta, che come ieri sono 401, secondo quanto riporta il bollettino della regione. Di questi 75 sono ricoverati in ospedale, e 24 in terapia intensiva. Salgono invece da 20 a 28 i decessi per Covid19, tra cui 4 donne. Scendono da 2.604 a 2.204 le persone in isolamento, 11 le persone denunciate a fronte di 821 controlli delle forze dell’ordine.

(ITALPRESS).