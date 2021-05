ROMA (ITALPRESS) – Aumentano i contagi in Sicilia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi salgono a 589 dai 494 di ieri. Sei sono le persone morte. I tamponi effettuati sono stati 19.530, determinando un indice di positività del 3,016%. 6 decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore, 8 in meno rispetto a ieri. I guariti oggi sono 498. Crescono gli attualmente positivi, 85 persone in più, determinando un numero complessivo di 22.230. I ricoveri nei reparti ordinari sono 988, è di 131 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 21.111 persone.

