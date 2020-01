Finora in Lombardia sono state 33 le persone che presentavano i sintomi da Coronavirus e che sono state controllate in uno dei 15 reparti di malattie infettive appositamente allestiti dalla Regione. Di questi 28 hanno dato esito negativo, mentre gli altri 5 sono in fase di valutazione. A confermarlo è stato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, nel corso di una conferenza stampa sul rischio di contagio del Coronavirus proveniente dalla Cina. “In questi giorni molto si è detto e molto si è straparlato. Il tema crea molta attenzione, ma nessuno in Lombardia è coinvolto rispetto ai due casi di Coronavirus riscontrati” ha detto Gallera. “Ricordo che il controllo in aeroporto è gestito direttamente da una struttura che fa capo al Ministero della Salute – ha aggiunto -, ma Regione Lombardia ha dimostrato di avere un sistema di prevenzione e sicurezza efficiente e reattivo rispetto a tutto quello che sta avvenendo. Vogliamo dare tranquillità ai nostri concittadini: sappiamo come intervenire. Abbiamo definito protocolli precisi che si stanno attivando e stanno dando certezze nella risposta”.

Gallera ha inoltre spiegato come siano ingiustificabili alcuni episodi, ed in generale il clima di psicosi collettiva, sviluppatosi soprattutto a Milano negli ultimi giorni: “Non c’è motivo di non mandare a scuola bambini – ha aggiunto -, né di fare screening di massa”.

“La Regione Lombardia non è in alcun modo interessata al rischio legato ai due turisti cinesi arrivati in Italia il 23 gennaio, per i quali è stato riscontrato il Coronavirus” ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso di una conferenza stampa. “Abbiamo ricevuto una comunicazione dal Ministero della Salute, che ci tranquillizza perché dice che i due turisti colpiti da Coronavirus, non hanno avuto alcun tipo di contatto con la nostra regione. Appena arrivati si sono trasferiti a Verona” ha detto il governatore, spiegando che la Regione si è subito allertata, in collaborazione con il Ministero, mettendo in essere tutto il necessario”.

