ROMA (ITALPRESS) – “Il dato totale dei positivi e’ di 3296 in tutte le regioni”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Ad oggi, in Italia sono stati 3.858 i casi totali. Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono 1.777 in Lombardia, 658 in Emilia-Romagna, 380 in Veneto, 120 nelle Marche, 106 in Piemonte, 60 in Toscana, 41 nel Lazio, 45 in Campania, 21 in Liguria, 21 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 12 in Puglia, 9 in Umbria, 8 in Abruzzo, 7 nella Provincia autonoma di Trento, 7 in Molise, 2 in Valle D’Aosta, 2 in Calabria, 2 in Sardegna, 1 in Basilicata e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano.

Sono 414 le persone guarite. I deceduti sono 148. Questo numero, pero’, potra’ essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanita’ avra’ stabilito la causa effettiva del decesso.

“Non abbiamo riscontrato problemi e criticita’ negli ospedali, compresi quelli in Lombardia che sono oberati di lavoro”, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa il capo della Protezione Civile e commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli.

