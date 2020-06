ROMA (ITALPRESS) – A oggi, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è di 240.136, con un incremento rispetto al 26 giugno di 175 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 16.836, con una decrescita di 802 assistiti rispetto al 26 giugno. Tra gli attualmente positivi, 97 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 8 pazienti rispetto al 26 giugno. 1.260 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 96 pazienti rispetto al 26 giugno. 15.479 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 26 giugno i nuovi deceduti sono 8 (dato più basso) e portano il totale a 34.716. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 188.584, con un incremento di 969 persone rispetto al 26 giugno. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 61.351, per un totale di 5.277.273.

(ITALPRESS).