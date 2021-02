ROMA (ITALPRESS) – Nuovo incremento dei casi di coronavirus in Italia. Secondo i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute, sono 12.956 i nuovi positivi, contro i 10.630 di ieri, a fronte di un numero record di tamponi, 310.994 e che fa scendere l’indice di positività al 4,1%. Calano i decessi a 336.

I guariti sono 16.467, mentre gli attualmente positivi scendono di 3.856 unità attestandosi a 410.111. Dagli ospedali si evidenzia, per quanto riguarda i ricoverati nei reparti ordinari, un calo di 232 pazienti con un numero totale di 19.280. Stabili le terapie intensive a 2.128 (-15) con 155 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 388.703 persone. La regione che registra il maggior numero di casi è la Lombardia (1.849), seguita da Campania (1.635) e Puglia (1.063).

(ITALPRESS).