ROMA (ITALPRESS) – Sono 12.715 i nuovi casi di Coronavirus in Italia secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 298.010 tamponi effettuati su un totale di 30.718.540 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 421 i decessi per un totale di 88.279 vittime. Con quelli di oggi diventano 2.541.783 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 463.352 (- 4.472 rispetto a ieri), 441.036 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.098 di cui 2.218 in Terapia Intensiva. I dimessi/guariti sono 1.990.152 con un incremento di 16.764 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è Lombardia (1.832), seguita da Campania (1.366) e Emilia Romagna (1.314).

(ITALPRESS).