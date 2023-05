MILANO (ITALPRESS) – Il Giudice sportivo ha sanzionato l’Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori. E’ questa la decisione dopo i cori “beceri e insultanti di discriminazione razziale” di domenica scorsa “al 46°, 47°, 53° e 54° del secondo tempo” nei

confronti dello juventino Dusan Vlahovic. Il giudice ha deciso considerando anche che “nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano fino all’80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore (denominato “Curva Nord Pisani”); considerando che “il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria, ed in un’occasione i fischi di disapprovazione di parte del restante pubblico, non riuscivano ad impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni”.

Il giudice ha inoltre fermato per un turno Agudelo (Spezia), Bronn (Salernitana), Pedersen (Atalanta), Posch (Bologna), Thiaw (Milan). Tra le società, ammende ad Atalanta (10.000 euro), Lecce, Roma (4.000 euro), Napoli (3.000 euro), Cremonese, Inter, Spezia (2.000 euro), Monza (1.500 euro).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

