PALERMO (ITALPRESS) – “Una delle materie delegate dall’Agcom è proprio quella sulle controversie che nascono tra i cittadini, le aziende e gli operatori telefonici. Recentemente, abbiamo riscontrato una certa maturità proprio da parte degli operatori telefonici, perchè sempre di più sistemano le clausole contrattuali che noi andiamo a discutere e a dirimere: in linea di massima è vero che si abbassano le controversie, ma è pur vero che la maturità dimostrata dagli operatori telefonici fa sì che nascano meno controversie”. Lo ha detto il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia, in un’intervista all’agenzia Italpress. “Sviluppiamo moltissime pratiche durante l’anno solare per far conoscere i servizi offerti dal Corecom – ha proseguito -. Abbiamo messo in campo numerose campagne di sensibilizzazione, e siamo presenti in molti posti dove cerchiamo di divulgare il servizio di conciliazione gratuito e abbastanza facile da richiedere. E’ sufficiente collegarsi alla nostra piattaforma Concilia Web legata all’Agcom, scrivere il tipo di problema – sia per cittadino privato che per un’azienda – e nel giro di 30 giorni un nostro funzionario svilupperà la pratica e potrà dirimere la controversia”, ha spiegato.

Il Corecom ha avviato anche delle iniziative innovative rivolte ai più giovani, come il primo progetto-pilota nell’Isola per il rilascio del ‘patentino digitalè in un liceo di Siracusa. Si tratta di un percorso di formazione per aiutare i ragazzi a muoversi in rete e sui social in modo consapevole e responsabile che poi verrà sperimentato in altre province della Sicilia. “Un’altra delle materie delegate è quella della tutela dei minori – ha sottolineato ancora Peria Giaconia -. Per questo motivo, abbiamo cercato di intercettare i ragazzi nei licei e nelle scuole medie: è partito proprio da Siracusa questo progetto pilota che punta a rilasciare un patentino digitale a seguito di sette incontri formativi con operatori di Corecom e di Agcom. Abbiamo coinvolto anche autorevoli conferenzieri come il presidente dell’Ordine degli avvocati di Siracusa per parlare dei profili penali legati all’uso della rete o come la polizia postale di Catania. E’ un modo per formare i ragazzi, per avvertirli delle insidie della rete: il 9 dicembre rilasceremo i primi 20 patentini digitali. Dopo questa prima prima tappa nel 2025 andremo nelle altre otto province siciliane”, ha concluso.

– Foto gtr/Italpress –

(ITALPRESS).