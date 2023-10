CAGLIARI (ITALPRESS) – La seconda giornata di gare della Coppa Europa di Scherma Cagliari 2023 si tinge di colori internazionali. A fine serata risuonano al PalaPirastu gli inni nazionali di Svizzera e Bulgaria, per celebrare le vittorie del Ses Sion nella spada maschile e del team Bulgaria nella sciabola femminile. L’Italia si consola con due bronzi targati Fiamme Oro nella spada maschile e Aeronautica Militare nella sciabola femminile.

La prima delle due gare a iniziare e concludersi è proprio la spada maschile. A vincerla sono gli svizzeri del SES Sion (Nicolas Albercht, Alexis Bayard, Lucas Malcotti e Clement Metrailler) che con pieno merito chiudono una straordinaria cavalcata impreziosita dagli scalpi delle due italiane (Marchesa Torino ai quarti, Fiamme Oro in semifinale) battendo in finale 45-35 i quotati francesi di Saint Maur, che oltre al campione olimpico di Tokyo 2020 Romain Cannone schieravano Hyppolite Bouillot, Clement Dorigo e Sigfried Robin.

E’ bronzo per le Fiamme Oro (Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli), che nella finale per il terzo e quarto posto comanda e supera con autorevolezza gli spagnoli della Sala D’Armes Valencia (Paul Allegre, Manuel Bargues, Alvaro Ibañez, Juan Pedro Romero) col punteggio di 45-32 dopo aver ceduto in semifinale agli svizzeri del SES Sion.

Una semifinale, quella della squadra della Polizia di Stato, che è tutta da raccontare. La squadra italiana fatica, va sotto subito, non riesce a risollevarsi praticamente per tutto il match. Fino all’ultimo decisivo assalto. Davide Di Veroli dà mostra del suo straordinario talento che lo ha portato a vincere la Coppa del Mondo assoluta a 22 anni con l’argento mondiale individuale a Milano 2023, e mette in scena una incredibile rimonta che si ferma all’ultimo, per una sola botta. Salito in pedana sul -7, Di Veroli arriva al -1 quando sul cronometro mancano poco meno di 5 secondi, rischiando di portare le Fiamme Oro in finale, ma per due volte si accende il doppio e Sion vince 45-44.

Si ferma ai quarti di finale la grande gara dell’Accademia d’Armi Marchesa Torino (Luca Diliberto, Giulia Gaetani, Flavio Giannotte, Marco Paganelli), che dopo due sconfitte nel girone elimina agli ottavi i campioni uscenti olandesi dello Scaramouche e perdere ai quarti contro gli svizzeri del SES Sion per 45-41, al termine di un match equilibratissimo e denso di emozioni.

Nella sciabola femminile vittoria del team Bulgaria (la medaglia di bronzo ai mondiali di Milano Yoana Ilieva con Olga Hramova, Belaslova Ivanova ed Emma Neikova), che in finale vince 45-37 contro le spagnole del Club de Esgrima El Oso y El Madroño (Lucia Martin Porgues, Maria Ventura, Celia Perez Cuenca).

Le italiane Aeronautica Militare (Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Claudia Rotili) e Fiamme Gialle (Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Manuela Spica e Irene Vecchi), eliminate in semifinale rispettivamente dal Club de Esgrima El Oso y El Madroño e dalla squadra della Bulgaria, si giocano il terzo posto. Ad avere la meglio è la squadra dell’Aeronautica, che si impone per 45-34. Rientro alle gare comunque positivo per Irene Vecchi, che riassapora il gusto della competizione agonistica dopo lo stop per la maternità. Domani si chiude con le due gare di fioretto.

