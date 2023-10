CAGLIARI (ITALPRESS) – Dal 6 all’8 ottobre, Cagliari torna a ospitare la Coppa Europa per club, equivalente schermistico della Champions League. Location della importante competizione continentale saranno gli impianti di MonteMixi, il PalaPirastu e la Palestre A del Coni. Un’edizione più ricca e abbondante di quella dell’anno scorso, con lo stesso formato che riunisce tutte le armi nelle stesse date e nella stessa località e che, per la prima volta, include nel suo programma anche la spada maschile, nella scorsa stagione assegnata ad Heidenheim. L’evento è organizzato ancora una volta dall’Accademia d’Armi Athos su incarico della Confederazione Europea di Scherma, col supporto della Federazione Italiana Scherma, del Comune di Cagliari e della Regione Autonoma della Sardegna. Un nuovo appuntamento importante in un anno importantissimo, con Cagliari chiamata ad aprire il calendario internazionale della stagione pre-olimpica e a chiudere quello nazionale, ospitando nel giugno del 2024 i Campionati Italiani Assoluti.

L’evento comprenderà sei gare a squadre: fioretto maschile e femminile, sciabola maschile e femminile, spada maschile e femminile.

A partecipare saranno i club campioni nazionali dei vari Paesi d’Europa, i secondi classificati in caso di rinuncia dei primi, i detentori della Coppa Europa in ciascuna specialità. Una wild card è prevista per le squadre che contengano al loro interno almeno un medagliato alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020 e ne facciano richiesta. L’Italia avrà due squadre per ogni arma.

A ospitare le gare sarà il complesso sportivo di via Monte Mixi. Il PalaPirastu sarà la casa di semifinali e finali. Ma ulteriori pedane saranno allestite nella Palestre A del Coni per ospitare le fasi precedenti. Le date da segnare sul calendario sono venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre. La formula di gara prevede una prima fase a gironi e poi i tabelloni a eliminazione diretta, fino alle finali. L’accesso è aperto al pubblico ed è gratuito.

In tutto saranno 256 gli atleti e le atlete che arriveranno in Sardegna per la competizione. Quindici i Paesi rappresentati: Italia; Belgio; Bulgaria; Francia; Germania; Gran Bretagna; Grecia; Israele; Paesi Bassi; Romania; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Ucraina. Complessivamente, sulle pedane cagliaritane, saliranno 12 medaglie olimpiche (compresi due ori individuali) e 62 mondiali, con ben 10 atleti nella top 10 del ranking Fie nelle rispettive discipline.

Le Fiamme Oro saranno il Gruppo Sportivo più rappresentato con quattro squadre (fioretto maschile, sciabola maschile, spada maschile e femminile), seguiti da Fiamme Gialle con tre (fioretto femminile, sciabola maschile e sciabola femminile), Aeronautica con due (spada femminile e sciabola femminile), Carabinieri con una (fioretto femminile). Completano il quadro due società civili: il Frascati Scherma campione d’Italia nel fioretto maschile e l’Accademia d’Armi Marchesa Torino, vicecampione italiano di spada maschile.

Tante le stelle in pedana, a partire da quelle italiane. Daniele Garozzo, campione olimpico a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020, guiderà la squadra di fioretto maschile di Frascati (che potrà contare anche sullo spagnolo Carlos Llavador, bronzo ai Mondiali di Wuxi, e sull’esperto brasiliano Guillhermo Toldo); Luigi Samele, argento a Tokyo 2020, sarà il leader della squadra di sciabola maschile delle Fiamme Gialle e affronterà le Fiamme Oro di Luca Curatoli; sul versante femminile, attesa per il ritorno alle competizioni dopo la maternità di Irene Vecchi (Fiamme Gialle), due volte bronzo individuale e una volta campionessa del mondo a squadre ai Mondiali.

Martina Batini sarà l’atleta più titolata dei Carabinieri nel fioretto femminile. Nella spada saranno presenti le medagliate olimpiche Federica Isola (Aeronautica Militare) e Alberta Santuccio (Fiamme Oro), quest’ultima fresca vicecampionessa del Mondo individuale e a squadre. Vicecampione del mondo individuale e campione del mondo a squadre è invece Davide Di Veroli, punta di diamante della squadra di spada maschile delle Fiamme Oro con Andrea Santarelli, vicecampione olimpico a squadre di Rio e campione del mondo a squadre a Milano 2023.

Accanto a Daniele Garozzo ci sarà un altro campione olimpico individuale: il francese Romain Cannone oro nella spada maschile a Tokyo 2020 e reduce dal bronzo individuale e dall’argento a squadre ai Mondiali di Milano 2023. Ancora una volta, come un anno fa, si rinnova l’importante e significativa presenza dell’Ucraina, sotto l’aspetto sportivo e non solo, con atleti titolati ed esperti come le spadiste Vlada Kharkova (campionessa europea nel 2022) e Olena Kryvytska (due volte bronzo mondiale). Da segnalare anche la presenza dello sciabolatore romeno Iulian Teodosiu, un argento e due bronzi mondiali in carriera, e delle fiorettista Julia Walczyk-Klimaszkyk (Polonia), numero 9 del ranking Fie, e Leonie Ebert (Germania), campionessa europea ad Antalya 2022.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

