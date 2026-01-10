Coppa del Mondo Parigi: Bianchi e Lombardi di bronzo nel fioretto maschile

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – È tutto azzurro il terzo gradino del podio di Parigi, dove oggi è andata in scena la gara individuale di una classicissima della Coppa del Mondo di fioretto maschile: splendono di bronzo Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi, protagonisti di un sabato entusiasmante nella suggestiva cornice dello Stade Pierre de Coubertin. Due medaglie di grande valore: l’ottava in carriera per Bianchi, ma anche la prima da papà con una dedica speciale al piccolo Enea nato appena 40 giorni fa; quarto podio nel circuito iridato invece per Lombardi, il secondo consecutivo dopo il terzo posto dello scorso dicembre a Fukuoka.

Ma non finiscono qui le note positive per l’Italia del CT Simone Vanni, perché tra i “top 8” c’erano ben quattro azzurri, e lì, nel gotha parigino, spiccano anche il 5° posto di Tommaso Marini e il 7° di Filippo Macchi.

Straordinario ritorno in gara per Guillaume Bianchi, dopo il “giustificato” e doveroso forfait in Giappone per la nascita di suo figlio: il 28enne romano delle Fiamme Gialle ha superato d’autorità – uno dopo l’altro – l’ungherese Balint (15-7), il giapponese Saito (15-4) e il russo Barannikov (15-9), conquistando poi la certezza della medaglia grazie al successo all’ultima stoccata su un altro atleta AIN, Pavel Puzankov, sconfitto 15-14.

In semifinale, contro lo statunitense Alexander Massialas, sono stati i crampi a suggerire a Guillaume Bianchi, d’intesa con staff tecnico e medico della Nazionale azzurra, di non forzare, chiudendo così al terzo posto. Sul podio, spalla a spalla con Bianchi, è salito un altro fiorettista delle Fiamme Gialle, il 23enne Giulio Lombardi. Proveniente dalle qualificazioni di ieri, il toscano ha superato nel suo percorso l’egiziano Tolba (15-8), il tedesco Kappus (15-6) e l’ungherese Dosa (15-10), arrivando a giocarsi un posto in zona medaglie con Tommaso Marini, che aveva trionfato a Parigi due anni fa.

Il derby azzurro si è risolto con il successo per 15-9 di Giulio Lombardi che ha così festeggiato l’accesso in semifinale dove si è poi fermato al cospetto del campione mondiale in carica Chun Yin Ryan Choi, portacolori di Hong Kong e oggi d’argento alle spalle di Massialas (che ha fatto risuonare l’inno USA nella capitale francese). Hanno chiuso ai piedi del podio il campione del mondo 2023 Tommaso Marini e l’argento olimpico 2024 Filippo Macchi. Per Marini vittorie in sicurezza su ben tre francesi: superati De Badts (15-5), Spichiger (15-11) e infine Helmy Cocoynacq (15-8), prima dello stop nella sfida in casa Italia con Lombardi.

Ottimo percorso anche per Macchi che ha sconfitto il transalpino Anane (15-10), il cinese Zeng (15-9) e l’altro francese Roger (15-9), perdendo solo dall’iridato Choi nei quarti di finale (15-9). Così gli altri azzurri in gara oggi al De Coubertin: 24° Tommaso Martini, 42° Damiano Rosatelli, 44° Damiano Di Veroli, 50° Davide Filippi e 60° Alessio Foconi. La tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi si concluderà domani con la gara a squadre. L’Italia del ct Simone Vanni si schiererà con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Si chiude così con cinque medaglie il sabato della scherma azzurra in Coppa del Mondo: tre argenti con la fiorettista Francesca Palumbo a Hong Kong, Alberta Santuccio e Matteo Galassi nella spada a Fujairah, poi i due bronzi nel fioretto maschile a Parigi con Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).