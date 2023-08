ROMA (ITALPRESS) – Manca poco più di un mese ai Campionati Mondiali Paralimpici 2023 di scherma che si svolgeranno a Terni dal 3 all’8 di ottobre. A precedere l’appuntamento clou della stagione per la scherma in carrozzina sarà la prova di Coppa del Mondo in programma a Busan, in Corea, dal 2 al 5 di settembre. Prima della partenza per le competizioni sulle pedane coreane, gli azzurri si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma per il ritiro collegiale di rifinitura. All’allenamento del CPO dell’Acqua Acetosa, che si svolgerà dal 20 al 25 di agosto, sono stati convocati 14 atleti: Matteo Betti, Alessia Biagini, Sofia Brunati, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Andreea Ionela Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e Bebe Vio Grandis, che lavoreranno agli ordini del coordinatore del settore paralimpico della Federscherma, Dino Meglio, e dei responsabili d’arma Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola. A supporto degli azzurri anche i tecnici di staff Carlo Millevolte e Antongiulio Stella, lo sparring Amedeo Giani, i preparatori atletici Giuseppe Cerqua e Michele Mariotti, il medico Eleonora Murazzi e il fisioterapista Elia Sargenti.

Sarà una settimana importante, quella capitolina, per preparare al meglio la prova di Coppa del Mondo di Busan. Sono 10 gli azzurri convocati che voleranno in Asia per l’ultima gara internazionale prima del Mondiale in “casa” Terni 2023. In Corea, infatti, saranno in pedana Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Ionela Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia e Bebe Vio Grandis, guidati dal coordinatore Meglio e dai CT Vanni e Martinelli, con al fianco anche il medico Stefano Corallo e il fisioterapista Christian Lorenzini. La tappa coreana del circuito iridato si dipanerà in quattro giornate di gare. Il 2 di settembre si partirà con il fioretto femminile categoria A e la sciabola maschile B dalle 2 ore italiane. Alle 6 spazio per il fioretto femminile B e la sciabola maschile A. Il 3 settembre, sempre dalle ore 2 italiane, il via della spada maschile A e della sciabola femminile B. Dalle 6 la spada maschile B e la sciabola femminile A. La terza giornata si aprirà con il fioretto maschile A e la spada femminile B con inizio alle ore 2 mentre dalle 6 lo spazio al fioretto maschile B e alla spada femminile A. La quarta e ultima giornata sarà dedicata alle competizioni a squadre di fioretto maschile e spada femminile con inizio alle 2. Dalle 7 la sciabola open (con formazioni miste, composte da due uomini e due donne). La prova di Coppa del Mondo di Busan metterà in palio punti fondamentali per la Qualifica per le Paralimpiadi 2024 di Parigi, oltre a rappresentare l’ultimo appuntamento prima del Mondiale Paralimpico di Terni 2023, evento su cui la scherma italiana punta tantissimo dopo i successi nella kermesse iridata olimpica del mese scorso a Milano.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

