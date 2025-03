Coppa del Mondo Paralimpica, a Pisa Giordan trionfa nella sciabola

PISA (ITALPRESS) – Suona l’Inno di Mameli a Pisa nella seconda giornata di gare della tappa italiana di Coppa del Mondo Paralimpica. Vittoria per Edoardo Giordan che per la quinta volta in carriera conquista il titolo della sciabola maschile categoria A all’ombra della Torre Pendente.

Nel venerdì toscano luccica anche la medaglia di bronzo di Gianmarco Paolucci nella categoria B sempre tra gli sciabolatori. Stop nei quarti, invece, per Sofia Garnero nel fioretto femminile A.

Settima vittoria in carriera per Edo Giordan. L’azzurro ha iniziato la sua prova di sciabola maschile A con il largo successo negli ottavi di finale sul tedesco Haupt (15-6). Nei quarti altro match dominato contro l’atleta neutrale Shaburov (15-7), valso la certezza della medaglia. In semifinale il romano delle Fiamme Oro ha battuto per 15-12 l’ucraino Manko staccando il pass per la finale. nell’ultimo atto ancora una grande prova per Edoardo Giordan che, bissando il successo dello scorso novembre a Pisa, ha superato con il punteggio di 15-13 l’ungherese Osvath facendo così ascoltare l’Inno di Mameli a tutto il pubblico presente al PalaCus.

A premiare Edo è stata la regina della scherma Valentina Vezzali, pluri-olimpionica e presente nella nuova veste di Delegata ai Rapporti Istituzionali del Presidente federale Luigi Mazzone. Nella stessa competizione 19° posto Gabriele Maria Albini. Nella sciabola maschile categoria B medaglia di bronzo per Gianmarco Paolucci che sale per la seconda volta nel 2025 sul podio dopo l’oro di San Paolo. L’atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa è entrato in gara con il successo negli ottavi di finale contro l’atleta neutrale Pranevich (15-9). Nei quarti altra vittoria d’autorità per l’azzurro classe ’95 che ha battuto con il risultato di 15-10 il francese Vadon conquistando un posto sul podio. Gianmarco Paolucci ci ha provato fino all’ultimo in semifinale ma è stato bloccato per 15-7 dal polacco Jablonski, salendo sul terzo gradino del podio. Nella stessa prova 12° Andrea Jacquier e 17° Davide Costi.

Nel fioretto femminile A si è conclusa ad un passo dal podio la prova di Sofia Garnero. La gara dell’atleta del Club Scherma Roma è iniziata con la vittoria nel derby degli ottavi di finale per 15-9 su Loredana Trigilia (che ha chiuso 9^). Lo stop nei quarti contro l’ungherese Hajmasi per 15-1 e l’ottavo posto finale.

Nella categoria B di fioretto femminile stop per le due azzurre negli ottavi di finale con Andreea Ionela Mogos che si è classificata in 9^ posizione e Alessia Biagini che ha chiuso 14^.

Domani la terza giornata di gare, l’ultima dedicata alle competizioni individuali, con la prove di spada maschile che vedranno impegnati nella cat. A Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan, Gabriele Maria Albini e Samuele Frascaroli; nella cat. B Michele Massa, Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Luigi Fioretti, Simone Rabitti e Leonardo Rigo. Due le prove di sciabola femminile. Nella cat.A in pedana Loredana Trigilia e Gaia De Rossi, nella cat. B spazio per Julia Anna Markowska e Andreea Ionela Mogos.

-Foto Federscherma-

(ITALPRESS).