MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) – A Marrakech sono sei gli atleti azzurri qualificati per il tabellone principale della Coppa del Mondo di spada maschile in programma domani.

Era già qualificato in virtù del suo posizionamento nel ranking Davide Di Veroli. Un girone perfetto, senza sconfitte, ha permesso il passaggio alla giornata clou anche ad Andrea Santarelli, Enrico Piatti e Simone Mencarelli. Le vittorie nei tabelloni preliminari hanno dato la qualificazione anche a Gianpaolo Buzzacchino e a Valerio Cuomo. Stop nel turno da 128 per Giulio Gaetani, Marco Paganelli, Gabriele Cimini e Filippo Armaleo mentre si è fermata la corsa ne turno da 256 di Nicolò Del Contrasto e Giacomo Paolini.

Domani per la Coppa del Mondo di spada a Marrakech i tabelloni principali sia della prova maschile che di quella femminile con l’Italia che vedrà in pedana in totale 15 atleti dei ct Dario Chiadò (nove donne e sei uomini). La quattro giorni in Marocco si concluderà poi domenica con le due competizioni a squadre.

– foto ufficio stampa Federscherma –

