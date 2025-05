EGER (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ancora una medaglia per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Eger. Nella seconda giornata della tappa in Ungheria è bronzo per Andreea Ionela Mogos nella prova di sciabola femminile categoria B, seconda volta sul podio nel 2025 per lei dopo l’argento della prova di Pisa.

Si sono fermati ad un passo dal podio Loredana Trigilia nella sciabola A, Emanuele Lambertini nella spada A e di Michele Massa nella categoria B. La gara di Andreea Ionela Mogos è iniziata con il successo negli ottavi di finale contro l’ucraina Pozniak con il punteggio di 15-4. La portacolori delle Fiamme Oro ha poi vinto nei quarti di finale contro la georgiana Khetsuriani per 15-9 centrando la zona medaglia. Solo l’ultima stoccata ha fermato la corsa dell’azzura che è stata battuta dall’atleta paralimpica neutrale Kastsiuchkova 15-14 raggiungendo così la medaglia di bronzo.

Stop negli ottavi di finale per Julia Anna Markowska che ha chiuso in decimaa posizione dopo l’argento di ieri nella spada. Si è fermato ad un passo dal podio Emanuele Lambertini nella spada maschile categoria A. L’azzurro è entrato in gara con il 15-5 contro l’uzbeko Kholjigitov nel tabellone da 32. Negli ottavi ancora un successo per l’atleta delle Fiamme Oro che per 15-13 ha superato il polacco Calka. Nei quarti la sconfitta per l’azzurro battuto 15-11 dal cinese Zhong con il 5° posto finale.

Settima piazza per Loredana Trigilia nella sciabola femminile A. La capitana, dopo un’ottima fase a gironi, ha vinto nel match degli ottavi di finale contro la francese Delavoipiere con il punteggio di 15-5. Nei quarti si è chiusa la gara dell’atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa che è stata battuta dalla polacca Drozdz per 15-6 classificandosi in settima posizione. Nella spada maschile B si è fermato nei quarti di finale Michele Massa. Lo spadista dell’Accademia Scherma Fermo ha vinto il suo primo match di giornata, nel tabellone da 32, contro il polacco Pikoluk 15-10. Il marchigiano ha proseguito la sua gara battendo il cinese Hu 15-7 negli ottavi.

Stop nei quarti per l’azzurro contro il lettone Garklus-Gurevics dopo un match molto equilibrato per 15-12 con il sesto posto finale. Nella stessa prova 33° Andrea Jaquier. Domani terza giornata, l’ultima dedicata alle prove individuali nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Eger. Dalle 9 il fioretto femminile B con Andreea Ionela Mogos. Dalle 13 spazio per la sciabola maschile B, con Andrea Jacquier e Gianmarco Paolucci, e il fioretto femminile A in cui tornerà in pedana Loredana Trigilia.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).