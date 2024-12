ROMA (ITALPRESS) – Trionfo degli azzurri del Fioretto oggi a Takasaki. Quarta vittoria per l’Italia in altrettante gare di questo memorabile ultimo weekend di Coppa del Mondo dell’anno solare 2024. In Giappone è ancora d’oro la formazione del CT Stefano Cerioni, composta da Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi, al secondo successo consecutivo dopo quello di due settimane fa a Tunisi, nella tappa d’esordio.

La prestazione della squadra azzurra è iniziata con la vittoria negli ottavi di finale contro l’Ucraina per 45-33. Il quartetto azzurro, seppur con Bianchi precauzionalmente in panchina per un problema fisico, ha proseguito il suo cammino spedito battendo nei quarti la Corea con un netto 45-23. Il team del CT Cerioni – con lui a fondo pedana il maestro Fabio Galli – ha poi avuto la meglio sulla Francia in semifinale con il punteggio di 45-27.

Si è arrivati così all’ultimo atto e a un’altra grande prova degli azzurri che in finale contro gli Stati Uniti d’America, dalla settima e fino alla nona e ultima frazione, hanno avuto la forza di rimontare gli avversari a stelle e strisce, staccandoli e vincendo il match con il risultato di 45-36. Per Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi è arrivato così il secondo oro consecutivo in questa stagione di Coppa del Mondo che inaugura il nuovo quadriennio olimpico.

Si chiude ancora sulle note dell’Inno di Mameli il weekend perfetto per il fioretto italiano sia a livello maschile che femminile. A Takasaki, infatti, due gare e due vittorie per gli azzurri con la doppietta nell’individuale di ieri, firmata dall’oro di Alessio Foconi e dall’argento di Filippo Macchi, prima del trionfo di oggi nella competizione a squadre. Stessa musica suonata a Busan, in Corea, dove l’Italia delle ragazze ha vinto l’individuale con Elena Tangherlini, accompagnata sul podio da Anna Cristino (bronzo), prima di trionfare anche nel Team Event con Arianna Errigo, Martina Favaretto e appunto Tangherlini e Cristino.

Grande soddisfazione per il Commissario tecnico Stefano Cerioni che dopo un ultimo “triennio” olimpico segnato da 32 medaglie conquistate nei più grandi eventi internazionali (Olimpiadi, Mondiali ed Europei) tra il 2022 e 2024, comincia il nuovo quadriennio con grandi risultati in Coppa del Mondo e tanti giovani protagonisti: “Mandiamo in archivio un weekend sicuramente molto soddisfacente per il fioretto azzurro, sia a livello maschile che femminile, considerando che siamo stati capaci di conquistare quattro ori, un argento e un bronzo in quattro gare. Sono molto felice soprattutto per i successi nelle prove a squadre, con formazioni rinnovate, che ci fanno davvero ben sperare per il futuro. Un grazie a tutti i ragazzi e le ragazze per l’impegno e per questa prova forza mostrata nelle due tappe asiatiche”.

– Foto: Ufficio stampa federscherma –

(ITALPRESS).