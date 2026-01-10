Coppa del Mondo di fioretto, Francesca Palumbo d’argento a Hong Kong

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Francesca Palumbo brilla d’argento nella Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong. Solo la statunitense Lee Kiefer, numero 1 del ranking internazionale, ha fermato la straordinaria marcia della fiorettista dell’Aeronautica Militare verso un secondo posto che rappresenta il suo miglior risultato in carriera nel circuito iridato a livello individuale. Ha chiuso invece ai piedi del podio Martina Sinigalia, 6^ classificata e fermata proprio dalla compagna di Nazionale nel derby dei quarti di finale. Proveniente dalle qualificazioni del venerdì, Francesca Palumbo è stata protagonista oggi di una splendida prestazione cominciata con i successi sulla francese Ranvier (15-9) e sulla giapponese Nagase (15-2). A seguire, l’atleta lucana di stanza a Frascati ha dovuto affrontare due assalti tutti in “casa Italia”: prima, negli ottavi, ha superato per 15-10 la capitana Arianna Errigo, poi nei quarti ha battuto 15-11 Martina Sinigalia ottenendo così la certezza di un posto sul podio. Ma non si è fermata lì: in semifinale Palumbo ha dominato contro la francese Morgane Patru, imponendosi 15-4 e arrivando così a sfidare in finale l’americana Lee Kiefer.

E anche nell’ultimo atto Francesca ha lottato fino all’ultima stoccata possibile, in un match equilibrato e risolto dalla numero uno del mondo solo nelle battute conclusive con il risultato di 15-12. Per la 31enne fiorettista dell’Aeronautica è il sesto podio in Coppa del Mondo, dopo cinque bronzi, nonché il ritorno in zona medaglie a tre anni di distanza dal terzo posto ottenuto nella tappa di gennaio 2023 a Parigi. “È stata una gara lunga, cominciata dai gironi di ieri. La stanchezza è tanta, come la soddisfazione per questo risultato. Ringrazio le mie compagne, il mio maestro Fabio Galli e tutto lo staff della Nazionale qui presente per il sostegno. C’è dispiacere a causa della finale persa, ma è una medaglia d’argento che per me luccica”, il commento di Francy Palumbo, già medagliata olimpica a squadre ai Giochi di Parigi 2024 e qualche giorno fa anche tedofora per Milano Cortina nella sua Potenza. Non sono mancate altre note positive per la spedizione azzurra a Hong Kong, benché qualche derby di troppo abbia impedito una presenza ancor più numerosa dell’Italia sul podio. È il caso di Martina Sinigalia, sconfitta nei quarti da Palumbo.

Precedentemente la carabiniera veneta aveva battuto la polacca Jeglinska (15-10) e la spagnola Diaz (15-3), vincendo poi il match tutto italiano negli ottavi di finale contro Martina Favaretto con il punteggio di 15-13. Dunque 6° posto per Martina Sinigalia, mentre – dopo una vittoria e un bronzo nelle prime due tappe di Coppa – ha chiuso 9^ Martina Favaretto, seguita da Arianna Errigo e Alice Volpi, classificatesi rispettivamente 11^ e 16^. Per la capitana Errigo, come raccontato, lo stop è arrivato nel derby degli ottavi contro Palumbo, mentre è stata la statunitense Kiefer (15-11) a fermare Volpi che comunque si riavvicina alle “top 8”. Segnali importanti in vista del prossimo Grand Prix di Torino in cui tra meno d’un mese le azzurre giocheranno in casa. Così le altre fiorettiste italiane in gara oggi: 18^ Martina Batini, che era reduce dal successo di Busan, 28^ Aurora Grandis, 36^ Elena Tangherlini e 43^ Carlotta Ferrari. Domani la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong si chiuderà con la gara a squadre in cui l’Italia sarà in pedana con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Alice Volpi. Per le azzurre il debutto è previsto negli ottavi contro la vincente di Israele-AIN.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).