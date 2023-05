PLOVDIV (BULGARIA) (ITALPRESS) – Il nono posto di Francesca Palumbo è stato il miglior risultato per l’Italia nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Plovdiv. Sulla stessa soglia delle “top 8” si sono fermate anche Martina Batini (12^) e Olga Rachele Calissi (15^). Azzurre fuori dal podio, dunque, ma con tanta voglia di rifarsi domani nella competizione a squadre, in cui il quartetto composto da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa andrà a caccia dei primi preziosi punti per la qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024. E’ mancato l’acuto nell’individuale di oggi sulle pedane bulgare: Palumbo, dopo aver superato l’austriaca Brugger (15-3) e la giapponese Tsuji (15-11), si è arresa all’ungherese Pasztor (9-15). Stop nelle 16 pure per Batini, che aveva liquidato con un doppio 15-6 la nipponica Kikuchi e la cinese Huang prima di cedere alla statunitense Kiefer (9-15), e per Calissi, brava a eliminare una dopo l’altra l’americana Rhodes (15-11) e la tedesca Sauer (15-9), fermandosi al cospetto della canadese Harvey (9-15). Nel turno da 32 erano uscite invece Erica Cipressa, Martina Favaretto e Martina Sinigalia, mentre è incappata nell’eliminazione tra le 64 la numero 3 del ranking mondiale Alice Volpi, come Serena Rossini, Camilla Mancini, Anna Cristino e Giulia Amore. Domani la tappa di Coppa del Mondo di Plovdiv manda in scena la gara a squadre, appuntamento clou nel percorso di qualifica olimpica appena cominciato: il quartetto delle fiorettiste azzurre, con Volpi-Favaretto-Palumbo-Cipressa, debutterà da testa di serie numero 1, negli ottavi di finale, contro la vincente del match tra Cile e Romania.

– foto ufficio stampa Federscherma –

