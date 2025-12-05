Coppa del Mondo di fioretto, 22 azzurri ai tabelloni principali in Asia

ROMA (ITALPRESS) – Sfiora il “doppio en plein” l’Italia del ct Simone Vanni, impegnata nella duplice tappa di Coppa del mondo di fioretto tra Busan, al femminile, e Fukuoka, al maschile.

La giornata dedicata alle qualificazioni della doppia trasferta asiatica, da cui erano esentati i migliori 16 del Ranking internazionale, ha delineato il quadro complessivo: ben 22 azzurri che saranno protagonisti dei tabelloni principali per le gare individuali di domani. Nel dettaglio sono 11 le donne in gara in Corea del Sud e altrettanti gli uomini in Giappone.

A Busan, nella prova di fioretto femminile, erano già ammesse di diritto Martina Favaretto, Anna Cristino, Martina Batini, Arianna Errigo ed Elena Tangherlini, in quanto tra le prime “top 16” del Seeding. Sin dalla fase a gironi hanno staccato il pass per la giornata clou Francesca Palumbo, Irene Bertini, Martina Sinigallia e Giulia Amore. Successivamente, attraverso il tabellone preliminare, si sono aggiunte anche Aurora Grandis e Carlotta Ferrari. Stop nel match decisivo, invece, per Alice Volpi.

Sono 11 anche gli azzurri qualificati al tabellone principale di fioretto maschile a Fukuoka. Con Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi ammessi per diritto di Ranking, hanno raggiunto l’obiettivo al primo step, grazie a un’ottima fase a gironi, Giulio Lombardi (da numero 1), Tommaso Martini ed Edoardo Luperi. Superando brillantemente gli assalti dei preliminari hanno poi centrato la qualificazione anche Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni e Lorenzo Nista. L’unico a fermarsi, nell’assalto del turno da 128, è stato Damiano Rosatelli. Domani, sin dalla notte italiana (con fasi finali previste quando nel nostro Paese sarà mattina), in pedana i tabelloni principali delle prove individuali di Coppa del Mondo per le fiorettiste a Busan e per i fiorettisti a Fukuoka.

Nella prima tappa stagionale della Coppa del mondo di spada femminile a Vancouver, invece, sono sette le azzurre del ct Dario Chiadò qualificate per il tabellone principale che si svolgerà domani. Erano già ammesse alla giornata clou, grazie al posizionamento nel ranking, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk e Rossella Fiamingo. Grazie a una fase a gironi da sei vittorie in altrettanti incontri si è subito qualificata Roberta Marzani. In virtù dei successi nei match dei tabelloni preliminari hanno staccato poi il pass per il tabellone principale di sabato anche Federica Isola e Beatrice Cagnin. Stop nell’ultimo assalto di giornata per Lucrezia Paulis e Carola Maccagno. Si sono fermate nel turno da 128 Gaia Caforio e Alessandra Bozza. Out dopo i gironi Nicol Foietta. Nella serata italiana di oggi, la seconda giornata di gare nella tappa della Coppa del Mondo di spada a Vancouver sarà dedicata alle fasi preliminari della gara individuale maschile. Già ammessi al tabellone principale, per diritto di ranking, Davide Di Veroli e Matteo Galassi.

In pedana, a partire dalla fase a gironi, gli altri 10 azzurri del Commissario tecnico Diego Confalonieri: Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Giacomo Paolini, Simone Mencarelli, Giulio Gaetani, Gabriele Cimini, Enrico Piatti, Filippo Armaleo e Fabio Mastromarino.

