Coppa Davis, Volandri “Musetti salta le Finals? Con Lorenzo parleremo e decideremo”

TORINO (ITALPRESS) – “Lorenzo dovrà fare delle valutazioni con me al termine delle Finals e troveremo di certo una posizione condivisa”. Così il capitano del team azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, in conferenza stampa, a Torino, a margine delle Atp Finals, a proposito della notizia delle ultime ore, ovvero del probabile forfait di Lorenzo Musetti per le Finals di Davis, in scena a Bologna dal 18 al 23 novembre. Musetti viene da una stagione lunga e stancante ed è al momento impegnato nel capoluogo del Piemonte nel “Master” di fine anno.

“Dipenderà tutto da come Musetti si sentirà alla fine di queste Atp Finals. Ripeto, decideremo insieme, valutando una serie di fattori, non soltanto quello fisico. Ora Lorenzo si deve concentrare sul torneo importante che sta disputando. Io tengo sempre sei, sette, otto giocatori pronti. Ho la disponibilità di Sonego e di Darderi in caso di assenze. Vediamo come finiscono le Atp Finals e poi decidiamo il team definitivo. Per Musetti c’è non solo il discorso relativo alla stanchezza accumulata ma anche il fatto che la prossima settimana dovrebbe diventare papà”, ha aggiunto Volandri, che per Bologna ha convocato al momento Bolelli, Vavassori, Musetti, Cobolli e Berrettini.

La assenza eventuale del tennista toscano si sommerebbe a quella di Jannik Sinner, già certa. “Sono grato ai ragazzi per questi quattro anni passati insieme. Dell’assenza di Sinner alle Finals di Bologna se ne è parlato pure troppo. E’ una scelta, la sua, che va normalizzata. Ha giocato per quattro anni consecutivi in Davis e l’ha vinta due volte. Se decide di prendere una pausa la sua decisione va rispettata. Abbiamo una rosa lunga, con tanti giocatori forti: senza questa non avremmo vinto due volte la Davis. Per questo sono sereno anche in vista delle imminenti Finals di Bologna”, ha detto ancora il capitano del team azzurro.

“Bolelli e Vavassori? Stanno bene, stanno giocando al meglio, soprattutto in questa settimana. Hanno fatto qui a Torino una delle partite migliori da quando giocano insieme. Spero di vederli lunedì a Bologna e mi auguro che portino nel gruppo non solo buoni risultati ma anche la loro carica”, ha concluso Volandri.

