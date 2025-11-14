Coppa Davis, Sonego prende il posto di Musetti per le Finali di Bologna

BOLOGNA ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà Lorenzo Sonego al posto di Lorenzo Musetti a Bologna. Questa la decisione di Filippo Volandri, capitano del team azzurro di Coppa Davis, per le Finali in programma dal 18 al 23 novembre, a Bologna. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta e in chiaro su SuperTennis. Rai 1 si aggiungerà nella trasmissione degli incontri dell’Italia in semifinale e in finale nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l’Austria nei quarti.

Sonego ha esordito il 26 novembre 2021 a Torino contro gli Stati Uniti battendo Reilly Opelka 6-3 7-6 (4). Finora ha disputato 11 sfide in maglia azzurra giocando 9 match in singolare (6 vittorie, 3 sconfitte) e 3 in doppio (3 vittorie). Ha fatto parte della squadra che ha conquistato la Coppa Davis nelle finali di Malaga 2023, vincendo in doppio con Jannik Sinner i match decisivi nei quarti di finale contro l’Olanda (battdndo Koolhof/Griekspoor 6-3 6-4) e in semifinale contro la Serbia (vittoria su Djokovic/Kecmanovic 6-3 6-4).

Nell’edizione 2023 il torinese è stato decisivo nella fase a gironi. I suoi successi proprio a Bologna contro il Cile hanno avuto un peso determinante nella qualificazione degli azzurri per la Final 8. In quell’occasione, Sonego ha battuto in singolare Nicolas Jarry, poi è tornato in campo con Musetti: assieme hanno sconfitto Barrios Vera/Tabilo.

VOLANDRI “RESTIAMO UNA SQUADRA FORTE, SIAMO CARICHI”

“Rimane una squadra forte, importante, che ha grande consapevolezza degli ultimi anni e delle due vittorie che ci portiamo dietro. Siamo una squadra pronta a battagliare e che vuole rimanere in alto e continuare a fare bene”. Intervistato da Emilio Mancuso per il GR1, il capitano Filippo Volandri conferma le ambizioni dell’ItalDavis in vista della prossima Final Eight di Bologna, dove mancheranno Sinner e Musetti ma ci saranno Berrettini, Cobolli, Sonego e il duo Bolelli-Vavassori a difendere il titolo.

Gli azzurri debutteranno mercoledì contro l’Austria: “Siamo abituati a fare un passo alla volta, questo sarà il primo. Sappiamo che in Davis le squadre non vanno sottovalutate, che le classifiche non contano, ma siamo carichi e non vediamo l’ora di iniziare”. Il leader sarà Matteo Berrettini per il quale giocare in Davis “vuol dire tantissimo, lo ha dimostrato sia quando ha giocato che quando non ha potuto farlo. Per tanti giocatori è quel boost in più per poter performare oltre ogni rosea aspettativa e dimostreremo ancora una volta di meritarci la maglia azzurra”

