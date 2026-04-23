Copernicus EU prepara il satellite Sentinel-3C per garantire la continuità dei dati

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIA DELLO SPAZIO) – Il programma Copernicus EU ha annunciato tramite X che il satellite Sentinel-3C è attualmente in fase di preparazione presso le strutture di Thales Alenia Space, in vista del trasferimento verso il centro spaziale di Kourou. Il lancio è indicato come previsto per l’autunno 2026, con l’obiettivo di garantire la continuità delle osservazioni della Terra. Secondo quanto comunicato da Copernicus EU, le attività si svolgono in una clean room, ambiente controllato essenziale per le fasi finali di integrazione e verifica dei satelliti. Questa fase precede il trasporto verso la Guyana Francese, da cui vengono effettuati i lanci europei.

Il satellite Sentinel-3C rientra nella costellazione del programma europeo dedicato all’osservazione della Terra, con il compito di assicurare la continuità dei dati relativi a oceani, superfici terrestri, ghiacci e atmosfera. Come indicato nel post, la missione è progettata per proseguire le capacità già operative delle precedenti unità della stessa serie.

Nel contesto del programma Copernicus, la continuità dei dati rappresenta un elemento centrale per garantire serie temporali affidabili e utilizzabili in ambito scientifico, ambientale e istituzionale. I satelliti della famiglia Sentinel sono infatti progettati per operare in sequenza, evitando interruzioni nelle osservazioni.

La preparazione di Sentinel-3C presso Thales Alenia Space evidenzia il coinvolgimento dell’industria europea nelle fasi critiche di integrazione e test. Le attività in clean room includono tipicamente verifiche funzionali e controlli ambientali, necessari prima del trasferimento verso il sito di lancio. Il trasferimento a Kourou rappresenta il passaggio operativo successivo, come indicato da Copernicus EU, in vista della campagna di lancio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul vettore che sarà utilizzato né su una data specifica all’interno della finestra temporale indicata. L’indicazione dell’autunno 2026 come periodo di lancio colloca Sentinel-3C in una fase avanzata del ciclo pre-lancio. La comunicazione pubblicata su X segnala quindi un progresso operativo concreto, pur in assenza di specifiche tecniche aggiuntive sul satellite o sui suoi strumenti.

L’aggiornamento conferma l’avanzamento delle attività del programma Copernicus e il ruolo della filiera industriale europea nel garantire la continuità dei servizi di osservazione della Terra attraverso missioni come Sentinel-3C.

– nella foto di repertorio IPA Agency, il satellite Sentinel-2A –

(ITALPRESS).