Cop30, Pichetto “Per l’uscita dai fossili partire dal carbone, gas per ultimo”
BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) - "Nella roadmap c'è un riferimento al paragrafo 28 dell'Accordo di Dubai. Chiaramente fa riferimento a tutto il complesso dei fossili e, se vogliamo, il gas è quello che determina le minori emissioni, bisogna partire dal carbone, dal petrolio puro e poi in ultimo si arriva al gas, ma non c'è un criterio al momento di data, ci sono degli auspici". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di un punto stampa alla Cop30 di Belem in Brasile. xb1/sat/mca1