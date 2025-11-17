Cop30, Pichetto: “Italia impegnata su decarbonizzazione e finanza climatica”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è impegnata a portare a COP30 gli impegni che come Paese abbiamo assunto nelle COP precedenti e che riguardano la decarbonizzazione a livello mondiale con attività di mitigazione e adattamento. Sul fronte della mitigazione, per la riduzione delle emissioni, riteniamo indispensabile seguire il principio della neutralità tecnologica. A tal fine a Belem portiamo un’iniziativa che mira a quadruplicare l’uso globale dei biocarburanti sostenibili. Sulle iniziative di ordine finanziario già avviate, vorrei ricordare in particolare l’impegno verso i paesi più vulnerabili in Africa attraverso il Piano Mattei”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in partenza per la COP30 di Belen in Brasile.

