Cop30, Cotana “Rse a Belem per mostrare risultati ricerca in diversi settori”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) - "Rse è qui alla Cop30 per mostrare i risultati della ricerca in vari settori. In particolare quelli molto significativi che stiamo ottenendo nella fusione nucleare e nella produzione, stoccaggio e tracciabilità dell'idrogeno". Così Franco Cotana, Ceo di Rse, intervistato dalla Italpress a margine di un evento organizzato al Padiglione Italia della Cop30 di Belem, dedicato a importanti soluzioni tecnologiche per la decarbonizzazione del settore energetico. xb1/ads/mca1