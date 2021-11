Cop26, l’Unione Europea accelera sugli investimenti sostenibili

Nel 2020 l'Unione europea e i suoi 27 Stati membri hanno impegnato 23,39 miliardi di euro in finanziamenti per il clima, per aiutare i Paesi in via di sviluppo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. sat/red