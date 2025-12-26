Cooperazione siti UNESCO Cina-Italia: un ponte per la comprensione

I partenariati tra i siti del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO di Cina e Italia contribuiscono ad approfondire la comprensione reciproca e hanno un grande potenziale che va oltre la co-organizzazione di mostre, includendo la condivisione di esperienze nella conservazione e l'ampliamento degli scambi accademici. Lo ha affermato Elisabetta Scungio, direttrice di Villa d'Este in Italia, in una recente intervista esclusiva a Xinhua. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca3 (Fonte video: Xinhua)