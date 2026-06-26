Cooperazione nel settore spaziale, delegazioni di Italia e Francia in visita nella sede di Thales Alenia Space a Cannes

CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nell’ambito del vertice intergovernativo franco-italiano organizzato a Antibes, Francia, Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha accolto presso la sua sede di Cannes, in Francia, una delegazione composta da Anna Maria Bernini, Ministro italiano dell’Università e della Ricerca, Adolfo Urso, Ministro per le Imprese e il Made in Italy e Autorità delegata per le Politiche Spaziali e Aerospaziali per Governo italiano, Catherine Vautrin, Ministro francese delle Forze Armate, Roland Lescure, Ministro francese dell’Economia, Finanze, Industria, Energia e Sovranità Digitale, Philippe Baptiste, Ministro francese dell’Istruzione Superiore, della Ricerca e Spazio, nonché Sébastien Martin, Ministro francese delegato per l’Industria.

La delegazione è stata accolta da Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space, e Giampiero Di Paolo, Deputy CEO di Thales Alenia Space e Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia.

La delegazione è stata inoltre ricevuta dai rappresentati dei due azionisti: Pascale Sourisse, CEO di Thales International e Senior Executive Vice-President International Development di Thales, e Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Thales Alenia Space. Questa visita incarna la forte cooperazione esistente tra i due Paesi nel settore spaziale. Nel 2005, Thales e Leonardo, attraverso Thales Alenia Space e Telespazio, hanno costituito l’Alleanza Spaziale per favorire la cooperazione nel settore spaziale, offrendo un’ampia gamma di soluzioni, incluse infrastrutture spaziali e servizi a valore aggiunto. Thales Alenia Space e Telespazio si sono distinte a livello europeo e internazionale per l’eccellenza delle loro soluzioni.

I team di Thales Alenia Space, in Italia e in Francia, hanno lavorato a programmi di eccellenza in diversi ambiti. Tra questi figurano Sicral 2 e Athena-Fidus nelle telecomunicazioni per la difesa, come numerose missioni Copernicus dedicate al monitoraggio ambientale. Inoltre, i team contribuiscono ai sistemi di navigazione Galileo e Celeste IoD. Thales Alenia Space è stata inoltre partner chiave in varie missioni iconiche di esplorazione spaziale nel sistema solare.

“È stato un onore accogliere questa illustre delegazione presso i nostri uffici di Cannes per celebrare la collaborazione e cooperazione bilaterale italo-francese nel settore spaziale tra i nostri due Paesi – ha detto Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space -. I nostri due Paesi hanno sempre avuto competenze complementari, come le capacità ottiche ad altissima risoluzione in Francia e i satelliti radar all’avanguardia in Italia. Sulla base delle numerose opportunità e sfide future, sfrutteremo la nostra expertise combinata per rispondere alle esigenze di sovranità spaziale dell’Europa e delle nazioni”.

– foto ufficio stampa Thales Alenia Space –

(ITALPRESS).