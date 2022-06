FERRARA (ITALPRESS) – Cooperativa Brodolini, una delle più importanti realtà nel settore dei servizi di igiene ambientale attiva in Emilia-Romagna e Veneto, ha chiuso il 2021 con un valore della produzione di 58 milioni e 980 mila euro, il 10% in più rispetto all’anno precedente. L’incremento è stato accompagnato, inoltre, da una crescita del numero di dipendenti passati dagli 809 complessivi di fine 2020 agli 899 di fine 2021 (+11%) e da un posizionamento a quota 630 del numero di automezzi sempre più ecologici e a bassa rumorosità. Le tendenze positive vengono confermate anche dal numero di soci della Cooperativa, in crescita del 7% sul 2020.

“Sono risultati – ha dichiarato Enrico Strambini, presidente di Cooperativa Brodolini – che confermano il valore dell’intera squadra di Cooperativa Brodolini. Gli ultimi mesi hanno visto un altro importante risultato: l’aggiudicazione delle gare di concessione per la gestione dei rifiuti a Modena e Bologna ha sancito che Brodolini continuerà a lavorare per ulteriori 15 anni in questi territori proiettandoci con serenità e forza verso un futuro di investimenti e crescita”.

I risultati sono stati comunicati durante la conferenza stampa della Cooperativa organizzata per celebrarne i 50 anni di attività (1972-2022). Brodolini è oggi una realtà protagonista nella tutela ambientale, nella gestione dei rifiuti e nel futuro dei territori in cui opera (7 sedi tra la storica di Comacchio, Cassana (FE), Sassuolo (MO), Mascarino Venezzano (BO), Villanova di Castenaso (BO), Imola (BO) e Saonara (PD) e lo conferma attraverso una partnership di tre anni con l’Università degli Studi di Ferrara. Cooperativa Brodolini sosterrà UNIFE nella realizzazione di una rassegna culturale aperta a tutti che si svilupperà in appuntamenti di conoscenza e divulgazione legati ai temi della sostenibilità.

“La tutela dell’ambiente e del territorio è il valore che guida da sempre Coop Brodolini – ha aggiunto Strambini – e abbiamo scelto di celebrare questi primi 50 anni di attività legandoci a un’Istituzione come UNIFE che con noi condivide il valore della ricerca, della visione futura e della condivisione della conoscenza. Come nella nostra realtà aziendale, anche per raggiungere gli importanti e necessari obiettivi di sostenibilità ambientale è fondamentale il lavoro di squadra tra istituzioni, imprese e cittadini e crediamo che il sostegno all’Università vada in questa direzione”.

– foto ufficio stampa Cooperativa Brodolini –

(ITALPRESS).