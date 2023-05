ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato le convocazioni per gli Europei Under 23 individuali e a squadre in programma dal 23 al 27 maggio a Budapest. Sono 24 gli atleti azzurri che parteciperanno alla kermesse continentale di categoria sulle pedane ungheresi, scelti dai responsabili d’arma Dario Chiadò per la spada, Stefano Cerioni per il fioretto e Nicola Zanotti per la sciabola. Proprio nella spada si ritroveranno da compagne di squadra Emilia Rossatti e Gaia Traditi, amiche e avversarie un mese e mezzo fa nell’emozionante finale di Vercelli, dove venne scritta una splendida pagina di scherma e fair play. Le due spadiste si affrontarono nel match che metteva in palio il titolo italiano Under 23, assalto nel quale, con un gesto bellissimo e di autentica sportività, Emilia decise, a 17 secondi dalla fine, dopo un infortunio accusato da Gaia, di far scorrere il tempo lasciando alla romana “un successo che aveva meritato” (conduceva 12-9) prima di subire una distorsione che non le avrebbe consentito di “tirare alla pari” le ultime stoccate. Il quartetto della spada femminile designato dal ct Dario Chiadò sarà dunque composto da Gaia Traditi (Fiamme Oro), Emilia Rossatti (Bernardi Ferrara) e dalle due medaglie di bronzo nei Tricolori di Vercelli, Sara Maria Kowalczyk (Centro Sportivo Esercito) e Alessia Pizzini (Fiamme Oro). Al maschile, invece, gli spadisti convocati sono Giulio Gaetani (Accademia Marchesa Torino), Enrico Piatti (Aeronautica Militare), Filippo Armaleo (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Riccardo Masarin (Sala di Scherma Società del Giardino Milano). Le due riserve in Italia nella spada sono Marco Balzano (Club Scherma San Nicola) ed Elena Ferracuti (Circolo della Scherma Terni).

Per le gare individuali e a squadre di fioretto i prescelti del ct Cerioni sono Alessio Di Tommaso (Centro Sportivo Carabinieri), Giulio Lombardi (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle), Tommaso Martini (Centro Sportivo Carabinieri) e Federico Pistorio (Frascati Scherma) al maschile; Lucrezia Cantarini (Club Scherma Jesi), Vittoria Ciampalini (Fiamme Oro), Anna Cristino (Centro Sportivo Carabinieri) e Margherita Titina Lorenzi (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle) al femminile. Indicati come riserve Francesco Pio Iandolo (Centro Sportivo Esercito) e Marta Ricci (Centro Sportivo Esercito). Nella sciabola, infine, il responsabile d’arma Nicola Zanotti ha convocato Luca Fioretto (Fiamme Oro), Giorgio Marciano (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Mattia Rea (Centro Sportivo Carabinieri) e Pietro Torre (Fiamme Oro) per le prove maschili; Alessia Di Carlo (Aeronautica Militare), Benedetta Fusetti (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), Vally Giovannelli (Centro Sportivo Carabinieri) e Claudia Rotili (Aeronautica Militare) per quelle femminili. Riserve in Italia sono Lorenzo Ottaviani (Gruppo Scherma Fiamme Gialle) e Mariella Viale (Fiamme Oro). Il programma di gare si svilupperà in cinque giornate: le prime tre, dal 23 al 25 maggio, dedicate alle competizioni individuali, mentre gli ultimi due giorni saranno riservati alle prove a squadre. Gli azzurri in Ungheria saranno seguiti dai maestri Giacomo Falcini per la spada, Giuseppe Pierucci per il fioretto e Fabio Di Lauro per la sciabola. Capo Delegazione azzurro a Budapest sarà il consigliere federale Guido Di Guida, al fianco degli atleti anche il medico Pierluigi Martinelli, il fisioterapista Marco Taurino e il tecnico delle armi Salvatore Migliore. Nella kermesse promossa dalla Confederazione Europea di Scherma, presieduta da Giorgio Scarso, ci sarà anche l’arbitro italiano Gianmarco Costanzo.

