Convegno su migrazione all’Unipa, Schiavello “E’ una risorsa”

PALERMO (ITALPRESS) - "Vogliamo proporre alle altre Università quello che possiamo fare rispetto alla questione lungo tre direttrici principali: ricerca, didattica e terza missione, cioè la ricaduta sul territorio delle politiche e degli studi che vengono fatti all'Università. L'obiettivo è mettere a sistema le buone pratiche del nostro ateneo insieme ad altri, sia italiani che europei: l'idea di fondo è che le migrazioni non devono essere viste come un problema, ma come una risorsa; il tema va declinato sotto l'aspetto dei diritti umani e del loro rispetto da parte di tutti gli individui". Lo ha detto il direttore del centro 'Migrare', Aldo Schiavello, a margine della prima giornata del convegno 'Migrazioni e Università. Per una Carta degli officia. Quel che è giusto fare. Come è giusto fare', in corso di svolgimento a Palermo. xd8/pc/mca2