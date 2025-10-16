Convegno su migrazione all’Unipa, Florena”Agire insieme al territorio”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'Università di Palermo ha una vocazione e una tradizione importante nel campo della terza missione, ovvero tutte quelle attività rivolte al territorio che acquistano sempre più valore come diffusione di conoscenze, impatto sociale e divulgazione di buone prassi: la posizione del nostro ateneo al centro del Mediterraneo ci rende un sito e una struttura cruciale nelle politiche verso le popolazioni migranti. A livello di azioni concrete abbiamo già da tempo un ambulatorio per la medicina delle migrazioni e adesso, con il centro 'Migrare', l'obiettivo è non solo portare avanti politiche in campo medico e legale, ma anche agire insieme al territorio: questo significa coinvolgere sia le scuole che gli altri atenei, perché i veri risultati si ottengono se si fa rete". Lo ha detto Ada Florena, prorettore alla Vivibilità, al Benessere lavorativo e alla Terza missione, a margine della prima giornata del convegno 'Migrazioni e Università. Per una Carta degli officia. Quel che è giusto fare. Come è giusto fare', in corso di svolgimento a Palermo.