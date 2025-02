ROMA (ITALPRESS) – Uno studio commissionato da Google prevede che

l’adozione su larga scala dell’Ia generativa potrebbe incrementare il Pil italiano di 150-170 miliardi l’anno nei prossimi dieci anni, pari a una crescita complessiva dell’8%: partendo da questo fattore, Csaia (Centro Studi Avanzati per l’Intelligenza Artificiale) organizza una giornata di confronto sul tema, dalle ore 10 di martedì 25 febbraio a Roma, presso la Sala della Regina di Montecitorio, con il coinvolgimento degli Osservatori Csaia di “Science and Medicine, “Biotechnology”, “Cybersecurity”, “Art & Humanities” che, nei tre focus che si svolgono durante la mattinata, presenteranno sviluppi e prospettive dei relativi settori. Introducono i lavori: il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il presidente Csaia Pier Paolo Maria Menchetti, il presidente del Comitato scientifico Csaia Massimo Midiri (rettore Università di Palermo), il segretario dell’Accademia Pontificia per la Vita don Andrea Ciucci. L’Ia nelle biotecnologie per la ricerca avanzata in medicina sarà al centro del primo step della mattinata, con Pier Paolo Maria Menchetti (EU Commission / EMA Chairman Expert Panels spinal devices in Orthopaedics, Traumatology, Rehabilitation,

Rheumatology). Emanuele Buratti (Scientific coordinator

Molecular Pathology Group, ICGEB, Trieste), Natasa Skoko (ICGEB,

Trieste), Gianbattista Bollani (HTN-Health Telematic Network,

Brescia), Giovanni Lombardi (Nefrocenter Research, Napoli), Andrea Calvo (Università di Torino – European Academy Neurology SLA/FTD). Sul ruolo dell’IA in Cybersecurity intervengono, invece: Bruno Frattasi (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Mario Nobile (AGID-Agenzia per l’Italia Digitale), Agostino Ghiglia (Collegio GPDP-Garante per la protezione dei dati personali), Daniela Mainenti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma), Anna Pouliou (Maastricht University – Data Protection Commission, CERN, Genève), Oreste Pollicino (Università Bocconi, Milano), Stefano Mannino (Centro Alti Studi per la Difesa, Roma), Alessandra Santacroce (IBM Italia, Milano). Modera Anna Loretoni (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa).

L’IA e la rivoluzione nell’arte del terzo millennio è al centro

del terzo focus con: Carlo Pizzichini (Accademia Belle Arti di

Brera, Milano), Anita Valentini (Associazione culturale

ModoFiorentino, Roma), Davide Mezzino (Università IULM, Milano),

Paola Arena (Yookye, Roma), Sergio Bellucci (University for Peace

– UN-Mandated University, Roma). Modera la giornalista Alina

Trabattoni (London School of Economics – Cambridge University,

London).

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

