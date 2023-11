ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Gruppo di Roma, in collaborazione con i colleghi del NIL, del NAS e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado in tutta l’area della stazione Termini, all’interno della stazione ferroviaria, in piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, e nel quartiere Esquilino.

Cinque persone sono state denunciate: un 33enne del Mali, senza fissa dimora, trovato in possesso di un coltello a serramanico; un 40enne italiano per inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto ritorno nel comune di Roma, emesso dalla Questura di Roma; una 43enne italiana e un 34enne tunisino per inosservanza al Dacur (daspo urbano), emesso nei loro confronti dal Questore di Roma, e un 22enne indiano, titolare di un ristorante etnico in via Milazzo, per aver installato una telecamera di sorveglianza nel locale senza la prevista autorizzazione e per carenze igienico sanitarie. I Carabinieri lo hanno anche sanzionato per complessivi 2.549 euro.

Tre cittadini stranieri sono stati sanzionati, invece, perchè trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti, tra marijuana, eroina e hashish, e altri cinque cittadini per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore dall’area e sanzione amministrativa di 100 euro.

All’Esquilino, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito verifiche nei giardini e sotto i porticati di piazza Vittorio Emanuele II e lungo le vie adiacenti.

In manette è finito un cittadino straniero sorpreso a derubare una donna, sfilandole il portafogli custodito nella borsa. Denunciati, invece, un 43enne tunisino trovato a bordo di un monopattino elettrico risultato rubato; un 17enne italiano trovato alla guida di uno scooter risultato rubato; e un 32enne italiano trovato in possesso di un coltello e una forbice.

I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno identificato, in totale, 203 persone e hanno eseguito verifiche su 82 veicoli e presso decine di attività commerciali.

