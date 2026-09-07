Controlli nella movida a San Teodoro nel fine settimana, due arresti e 11 denunce

NUORO (ITALPRESS) – Fine settimana di controlli a San Teodoro, nel Nuorese. Il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola segna due arresti e 11 denunce, oltre a diverse segnalazioni in Prefettura.

Dalle 21 di sabato 5 settembre fino a questa mattina, i militari hanno sorvegliato le aree legate alla movida, con attenzione particolare alle strade adiacenti di una nota discoteca. Il lavoro dei Carabinieri ha permesso di smantellare un market della droga gestito da due cittadini inglesi, di 33 e 25 anni. Fermati per un controllo, i due sono stati trovati in possesso di cocaina, marijuana, allucinogeni, Mdma, ketamina, hashish e ben 37 pasticche di ecstasy.Uno dei due ha anche opposto una violenta resistenza nei confronti dei militari, ma è stato fermato. Entrambi sono stati arrestati e portati in carcere a Nuoro e non potranno più tornare a San Teodoro per 2 anni avendo ricevuto un ordine di allontanamento.

I controlli hanno portato alla denuncia di altre 11 persone per reati che vanno dallo spaccio alla guida in stato di ebbrezza, fino al porto di armi e alla minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Tra gli episodi segnalati, quello di un cittadino londinese di 48 anni intercettato in piena notte mentre procedeva in sella a una bicicletta elettrica lungo la 131 Dcn, al chilometro 117, in direzione Olbia. Sottoposto all’alcoltest, ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,61 g/l.

Inoltre è stato trovato in possesso con ingente quantità di hashish e un bilancino di precisione, finendo nei guai per detenzione ai fini di spaccio. Per lo stesso reato è stato denunciato anche un 44enne olbiese, sorpreso con cocaina già suddivisa in dosi pronte alla vendita e con un bilancino. Sorpresi diversi guidatori ubriachi. Un 23enne è stato sorpreso al volante con un tasso di 2,46 g/l, mentre un 37enne guidava con 2,18 g/l. Un 35enne ha invece rifiutato di sottoporsi all’accertamento.

Tensione invece con un automobilista di 53 anni, fermato in stato d’ebbrezza, che ha reagito al controllo minacciando i militari e tentando di incendiare la sua stessa autovettura.

Un 35enne, invece, è stato denunciato per aver oltraggiato senza alcun motivo i militari operanti durante i controlli davanti alla discoteca. Infine un 55enne è stato sorpreso a circolare, senza giustificato motivo, armato di un coltello dalla lama di ben 22,5 centimetri.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).