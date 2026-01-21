Home Video News Cronaca Controlli in vista di Roma-Stoccarda, trovate aste e bottiglie di vetro sui...
Controlli in vista di Roma-Stoccarda, trovate aste e bottiglie di vetro sui bus
ROMA (ITALPRESS) - Scattati alle 9 di questa mattina, in ossequio al dispositivo di sicurezza messo in atto dalla Questura di Roma in vista della gara di calcio internazionale A.S. Roma-VfB Stoccarda, i controlli preventivi che hanno interessato tutte le aree del centro cittadino, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, così come le barriere autostradali che consentono l'accesso all'interno del centro urbano. vbo/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)