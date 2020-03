“Comprendiamo la paura con la quale il direttore regionale dell’Usmaf abbia dovuto smentire quello che ha dichiarato pubblicamente davanti al prefetto di Catania, quello che hanno detto a noi i volontari, in presenza dei funzionari di polizia, e quello che hanno visto, nei giorni scorsi, migliaia di passeggeri in arrivo allo scalo etneo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando le dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Sicilia, in merito all’emergenza coronavirus, dal direttore dell’Ufficio della sanità marittima, aerea e di frontiera della Sicilia, Claudio Pulvirenti, che ha sottolineato che i controlli all’aeroporto Fontanarossa di Catania, secondo “direttive ministeriali”, vengono eseguiti “solo su chi arriva da Roma e dall’estero” e non dalle “zone rosse” del nord.

“Sono indignato – ha aggiunto il Governatore – e penso che un funzionario dello Stato che mente pubblicamente non abbia il minimo senso delle istituzioni. A questo punto desidero sapere se da Roma è arrivato un nuovo impulso a non controllare i voli che arrivano dalle tre Regioni più esposte. Questa mattina scriverò al ministro Speranza. Basta con questi giochetti sulla pelle dei siciliani”.

(ITALPRESS).